Бэйл выбыл как минимум до середины октября из-за травмы бедра

Атакующий полузащитник выбыл на длительный срок.

32-летний валлиец, получивший травму на тренировке накануне матча с «Сельтой» (5:2), сегодня прошел углубленное медицинское обследование.

У Бэйла выявлено серьезное повреждение правого бедра.

По информации Marca, Гарет точно пропустит ближайшие шесть матчей «Реала» до паузы на игры сборных – против «Интера» и «Шерифа» в Лиге чемпионов, «Валенсии», «Мальорки», «Вильярреала» и «Эспаньола» – в .

В середине октября состояние Бэйла снова будет оценено.

В 3 матчах Ла Лиги в этом сезоне Бэйл забил 1 гол. Его статистика – здесь.