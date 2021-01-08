Сборная Франции по волейболу всухую проиграла Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы. Французы – олимпийские чемпионы Токио-2020

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Сегодня на мужском чемпионате Европы по волейболу прошли матчи 1/8 финала. Словения обыграла Хорватию (3-1), Франция проиграла Чехии (0-3).

Сборная Франции – олимпийские чемпионы Токио-2020. В финале Олимпиады французы обыграли россиян. 

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

1/8 финала

Острава, Чехия

Словения – Хорватия – 3-1 (25:20, 25:18, 19:25, 25:12)

Франция – Чехия – 0-3 (22:25, 19:25, 32:34)

 

Как же досадно за волейбол! Мы точно не слабее Франции, но в финале Олимпиады сломалось слишком многое

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