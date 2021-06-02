Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи покидает свою должность.

Российский футбольный союз объявил об уходе 46-летнего венгра.

«Глава департамента судейства Виктор Кашшаи уходит в отставку в связи с организационными изменениями в РФС», – говорится в заявлении союза

Кашшаи занимал этот пост с начала 2020 года.

«Мы благодарим Виктора за работу и внедрение в нашу систему европейских стандартов, которые, безусловно, важны для проводимой РФС реформы судейства.

Виктор создал систему подготовки судей профессиональных лиг к матчам в соревновательный период, влияющую на будущие назначения на игры. Она основана на высокой интенсивности тренировочного процесса и регулярном мониторинге двигательной активности.

Пока позиция руководителя департамента судейства не занята, за все административные вопросы будет отвечать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев, дебрифинг по итогам прошедшего тура проведет Николай Иванов.

О назначениях на предстоящие туры мы будем сообщать в обычном режиме», – заявил глава Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

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