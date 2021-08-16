Чемпионат четырех континентов-2022 в китайском Тяньцзине отменен. Турнир могут провести в другом месте

Теги ISU чемпионат четырех континентов коронавирус Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил об отмене чемпионата четырех континентов, который должен был пройти с 17 по 22 января 2022 года в китайском Тяньцзине.

Отмена связана со сложной эпидемиологической ситуацией и соответствующими карантинными ограничениями в Китае. 

Турнир может состояться в другом месте. ISU приглашает заинтересованные города отправить заявки, чтобы провести чемпионат в запланированные ранее даты. 

Решение о проведении чемпионата четырех континентов будет принято на совете ISU 1 октября. 

В текущем году чемпионат, который должен был пройти в Сиднее, также был отменен.

Уже никто не отменяет старты, но фигурка отличилась: Китай отказался от Гран-при, США не выдают визы, Канада и Франция не признают «Спутник V» 

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