Конор подрался с рэпером на церемонии вручения премии MTV

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях стал участником потасовки на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, которое состоялось в Бруклине.

Ирландец подошел к популярному американскому рэперу Колсону Бэйкеру, известному как Machine Gun Kelly или MGK, чтобы сделать совместное фото. Он получил отказ, после чего Макгрегор и Бэйкер устроили потасовку.

Conor McGregor throws a drink at MGK on the red carpet (via ig:laurademytrk) pic.twitter.com/H0naCNbMta — Barstool Sports (@barstoolsports) September 13, 2021

Рэпер оттолкнул бойца, который уронил трость и разлил напиток. Охрана попыталась уладить конфликт, но Конор нанес удар одному из представителей службы безопасности.

Why is Conor trying to fight Machine Gun Kelly at the VMA awards. 😂😂😂😂 pic.twitter.com/MoN9qa9guU — Jason Williams (@jasoneg33) September 13, 2021

«Ничего не случилось. Я понятия не имею, сам только подошел. Я даже не знаю этого парня, это просто слухи. Со мной ничего не произошло, я дерусь только с настоящими бойцами, с людьми, которые умеют драться.

Я не дерусь с маленькими белыми рэперами Ванилла Айс. Я ничего не знаю об этом парне, кроме того, что он пришел с Меган Фокс», – сказал Макгрегор журналистам.

Церемония MTV состоялась на арене Barclays Center. Три года назад на ее парковке Конор напал на автобус с бойцами , в том числе и на Хабиба Нурмагомедова.