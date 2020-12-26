Денис Казанский покинул «Матч ТВ»

сообщил об уходе с канала комментатора и телеведущего Дениса Казанского.

«В кадровом составе субхолдинга «Матч» произошли изменения.



Субхолдинг покидает комментатор и телеведущий , который принял приглашение сконцентрироваться на других проектах.

Руководство субхолдинга благодарит Дениса за годы работы на телеканалах «Матч» и профессиональное отношение к делу на протяжении всего времени», – говорится в заявлении канала.



«В первую очередь мы хотим поблагодарить Дениса за работу на телеканале.

С одной стороны, нам досадно расставаться с давним коллегой и большим профессионалом. С другой – нам приятно, что наши коллеги так востребованы на рынке.

Мы стали своеобразной кузницей кадров – телевизионных звезд, которые могут украсить любой канал. Наши двери по-прежнему открыты и для Дениса, и для Романа Гутцайта, и для многих других», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» .

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