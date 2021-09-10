Генич о «Спартаке»: «Перед «Лестером» англичане все накопают про жену владельца против тренера или Тедеско-гея. Скажут: «Что за колхоз?»

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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в интервью корреспонденту Sports.ru Глебу Чернявскому оценил информационный фон вокруг «Спартака» в преддверии матчей московского клуба в Лиге Европы.

«Сейчас «Спартак» играет с «Лестером». Ты же знаешь, как англичане относятся к этому. Они сейчас все накопают, например, про Тедеско-гея. Для них это вообще – улетит на ура. Или история, что жена владельца против тренера. Или история про Мозеса, которого не надо было ставить, чтобы его не выкупать.

Они все это переведут в преддверии матча с «Лестером». И представляешь, какой фон репутационный будет для «Лукойла» и для «Спартака». Еще скажут: «Это еще все в год столетия. Кто к нам приезжает? Это что за колхоз?» – сказал Генич.

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