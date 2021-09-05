Джейми Каррагер: «Роналду точно не величайший игрок. Он делает то, что могут другие, Месси может сделать то, чего ты никогда не видел»

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Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поспорил со своим коллегой по Sky Sports Гари Невиллом.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» назвал Криштиану Роналду величайшим футболистом всех времен и заявил, что он более совершенный игрок, чем Лионель Месси.

«Ты (обращается к Невиллу – прим.) говоришь о разных типах голов. Неважно, как мяч попадает в сетку. Неважно, забит ли гол головой или со штрафного. У Месси статистика голов лучше, чем у Роналду.

Месси еще и плеймейкер. Месси может вести игру, Роналду – нет. Опять же, это не критика. Но Роналду точно не величайший футболист всех времен. Неважно, что Месси забивает все голы левой ногой, статистика доказывает, что он с большей вероятностью забьет.

Два замечательных игрока. С точки зрения всех характеристик, Роналду – более совершенный игрок. Он может делать то, чего не сможет Месси, если говорить об игре нерабочей ногой и игре в воздухе.

Но Месси может сделать такое, что ты глазам своим не поверишь. Роналду делает то, что могут сделать другие, Месси может сделать то, чего ты никогда в жизни не видел», – заявил Каррагер.

Гари Невилл: «Роналду – величайший футболист всех времен. Он более совершенный игрок, чем Месси»

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