Фернандес об уходе из сборной России: «Участились травмы, все сложнее выступать на два фронта. Это была огромная честь – защищать эти цвета»

Правый защитник Марио Фернандес прокомментировал решение завершить карьеру в сборной России.

«С каждым разом все сложнее выступать на два фронта, все больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы.

Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодежи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас.

Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду!

Все матчи в форме сборной были важными для меня! Все футболисты мечтают выступить на мундиале, поэтому четвертьфинал чемпионата мира все же особенный момент.

Та встреча навсегда останется в моей памяти – я испытал неповторимые, особенные эмоции, вся страна в едином порыве поддерживала нас, жила этим чемпионатом!» – сказал 30-летний игрок.