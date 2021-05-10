«ПСЖ» представил черно-серую третью форму и коллекцию одежды

презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22.

Экипировка выполнена в основном в черном и сером цветах. Создатели вдохновлялись комплектами парижан 1990-х.

«ПСЖ» выпустил вместе с третьей формой коллекцию одежды, которая отдает дань уважения болельщикам клуба, – на некоторых изделиях указаны почтовые индексы районов Парижа.

Технический спонсор «ПСЖ» – американская компания Nike.

Фото: сайт «ПСЖ»

Фанаты «ПСЖ» бунтуют против новой формы от Nike и Jordan. Требуют вернуть на футболку историческую красную полосу