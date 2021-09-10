Владимир Путин на встрече с паралимпийцами – о коронавирусе: «Много людей вокруг болеет. Думаю, мне самому скоро на карантин придется»

Президент России Владимир Путин заявил, что может уйти на карантин из-за ситуации с коронавирусом.

На встрече с медалистами Паралимпийских игр в Токио, которая прошла сегодня в Большом Кремлевском дворце, Путин высказался о коронавирусных ограничениях.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас... Врачи там изучают, даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит.

Я думаю, мне самому скоро на карантин придется… Много людей болеет вокруг», – сказал Путин.

Наши олимпийцы сидят 7-дневный карантин перед встречей с Путиным. Как все устроено и что они об этом думают?