Владимир Путин на встрече с паралимпийцами – о коронавирусе: «Много людей вокруг болеет. Думаю, мне самому скоро на карантин придется»

Теги Владимир Путин паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен коронавирус Легкая атлетика

Президент России Владимир Путин заявил, что может уйти на карантин из-за ситуации с коронавирусом. 

На встрече с медалистами Паралимпийских игр в Токио, которая прошла сегодня в Большом Кремлевском дворце, Путин высказался о коронавирусных ограничениях. 

«У нас, к сожалению, тоже сейчас... Врачи там изучают, даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит.

Я думаю, мне самому скоро на карантин придется… Много людей болеет вокруг», – сказал Путин.

Наши олимпийцы сидят 7-дневный карантин перед встречей с Путиным. Как все устроено и что они об этом думают?

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные