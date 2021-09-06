Бэйл может пропустить игру «Реала» с «Интером» из-за проблем с бедром

Полузащитник пропустит матч с «Сельтой» в 4-м туре .

По сведениям As, у валлийца есть проблемы с задней поверхностью правого бедра. Он почувствовал дискомфорт во время тренировки и досрочно ее завершил.

Скорее всего, он пропустит и игру с в Лиге чемпионов, назначенную на 15 сентября.

В текущем сезоне за 6 игр в «Реале» и сборной Уэльса Бэйл забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Бэйл сделал хет-трик в матче с Беларусью, забив на 93-й минуте победный гол