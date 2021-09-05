Константин Генич: «Словил паническую атаку, комментируя Ла Лигу. У меня холодели ноги, сердце чуть не выскакивало из груди. Будто бы все»

Комментатор в интервью корреспонденту Sports.ru Глебу Чернявскому рассказал о панической атаке во время работы на матче чемпионата .

«В период пандемии у многих появился страх заболеть. У меня этот страх тоже формировался в голове. Он там засел, его выгнать было очень тяжело.

В итоге в семье случился положительный тест. Я понял, что никуда не денусь. Потом пропал запах, стало очевидно, что я тоже заболел. Еще начитался, как от ковида умирают люди, что сейчас начну задыхаться, появятся боли в груди, сейчас меня на аппарат ИВЛ положат.

И все – раньше организм сдерживал этот страх, а теперь отпустил ситуацию. И ощущение, что ты как будто получаешь инсульт. Учащается сердцебиение, все расплывается перед глазами, давление поднимается.

В день, когда получил тест, мне было ###### как херово. Я жене говорю: «Вызывай скорую, не успеем». Жена позвонила моей сестре, она медик, могла связаться с главврачом больницы. Главврач больницы сказал: «Это паническая атака». Просто пусть сядет и успокоится.

Эта была первая, но не последняя паническая атака. Со мной такое происходило и на «Коммент.шоу», и даже когда комментировал чемпионат Испании. 30 декабря, ничего не предвещает, сижу комментирую матч – . Все нормально, первый тайм отработал. В перерыве пишу жене: «Что-то такое состояние, будто сейчас накроет».

На 65-й минуте меня вмиг накрыло. Опять все поплыло, я вышел из аппаратной и сказал, что дальше не могу работать. Я упал, сказал, что мне плохо, попросил вызвать скорую. Это ощущение инсульта, инфаркта. У меня холодели ноги, сердце чуть ли не выскакивало из груди. Будто бы все. Кажется, что все, спасибо.

Даже звонил жене, говорил, что делать, если меня не будет. Меня положили в коридор, приехала скорая, сделали ЭКГ, кольнули – и вмиг отпустило. Мне сказали, что это вегетососудистая дистония, что люди с этим живут, не надо переживать.

С января по сентябрь я потратил уйму денег, прошел кучу психологов, всю диспансеризацию, сдал все анализы. Сейчас мне стало гораздо легче, но время от времени накрывает», – сказал Генич.