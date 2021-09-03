«От кого команда фас поступила? От «Матч ТВ», РФС, Черчесова?» Генич – рэперу Горозии про Карпина

Комментатор отреагировал на претензии рэпера Левана Горозии, выступавшего под псевдонимом L’One.

Ранее Горозия раскритиковал Генича и Георгия Черданцева по поводу их негативных высказываний об игре сборной России при .

«Я так понял, господам Черданцеву и Геничу поступила команда фас. Что ж вы так не топили против сборной, когда там был Черчесов?» – написал Горозия в твиттере.

«И от кого команда фас могла поступить? От РФС, который только назначил тренера? От канала, у которого 1 сентября все выпуски «Все на Матч!» и новостей ведущие были в майках «Валера, верим!»? От Черчесова? Я с ним последний раз еще до ЧМ, наверное, общался.

От КОГО, бляха муха, могла прилететь команда?! Леван, давай еще один твит!» – написал Генич в своем телеграм-канале.