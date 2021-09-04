Генич о Карпине: «Матч ТВ» относится к нему на 100% положительно. Могу плюнуть в ноги тому, кто будет предъявлять про заказ и команду «фас»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение Валерий Карпин Sports.ru Константин Генич Матч ТВ Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что он и его коллеги с канала поддерживают главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Уж кто-кто, а канал «Матч ТВ» и мы, комментаторы, с которыми работал Карпин, относимся к Валерию Георгиевичу на сто процентов положительно и всегда его поддерживаем.

Но если мне, как комментатору, как просто стороннему зрителю, как человеку, сидящему на диване, не знаю, как бывшей звезде «Амкара», как человеку, который 15 лет комментирует, немногого добившись в футболе, так вот, если мне эстетически игра не понравилась и есть возможность этим мнением поделиться, то я могу это сделать.

Если кто-то будет предъявлять, что это заказ и команда «фас» с чьей-либо стороны, ну, я такому человеку могу просто плюнуть в ноги. Потому это безосновательно и неаргументированно.

То массовое помешательство, с которым я столкнулся, честно говоря, поражает. Не знаю, может, это такая акция давления на меня и на моих коллег.

Но ведь и сам Карпин, и игроки вышли после  матча и сказали, что это была не лучшая игра, что главное – выиграли, что было душно и концовку пришлось терпеть», – сказал Генич.

В сборной Карпина пять травмированных игроков за 10 дней, еще у двоих – дискомфорт. Последним потеряли Головина

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