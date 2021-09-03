«Карпину только нимба не хватает к массовой поддержке, судя по настроению аудитории». Генич о твите про «ужасную игру»

Комментатор высказался о реакции публики на его твит после матча сборной России с (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

Генич написал: «Не игра, а ужас! Просто катастрофа».

«Ни в коем случае не в качестве оправдания или включения задней передачи, но этот твит был написан сразу после матча.

Может, даже шла 92-93-я минута – и последние 30 минут сборную России просто не выпускали со своей половины поля. Когда мы проиграли абсолютно все, когда угловой шел за угловым, когда было достаточно ударов, пусть и не очень опасных. И вот этот эмоциональный твит – это реакция на события, которые происходили на поле.

Да, можно было все сформулировать деликатнее: что результат есть, а игра забывается – и сейчас это самое важное.

По настроению аудитории, которая отреагировала [на твит], мне показалось, что Валерию Георгиевичу только нимба не хватает к той массовой поддержке, которая ему оказана. Тогда все было бы вообще замечательно», – отметил Генич.

Рэпер Горозия: «Господам Черданцеву и Геничу скомандовали фас. Что ж вы так не топили против сборной Черчесова?»