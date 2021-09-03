«Больше ни слова про сборную России не скажу, пока не выполнена задача. А то сейчас – либо очень хорошо, либо никак». Генич о критике команды Карпина

Комментатор заявил, что решил больше не обсуждать игру сборной России.

«Ощущение, что сейчас про сборную – либо очень хорошо, либо вообще никак. Поэтому я пришел к выводу, что больше ни слова про национальную команду говорить не буду. По крайней мере, пока не будет выполнена задача [в отборе]. Потому что это бессмысленно – твои слова так или иначе могут быть неправильно интерпретированы и истолкованы.

Кстати, после матча я был сразу в двух эфирах – на «Матч ТВ» и «Матч Премьер», – но, видимо, люди не хотят ни слышать, ни слушать в какой-то момент.

Честно, до сих пор пребываю в легком шоке от полученной реакции. Все время идут предъявы, что, мол, Черчесову вы этого не говорили, что был плохой футбол, не было результата, но Черчесова якобы вы всегда отмазывали, всегда защищали и говорили, что главное результат, а тренер сам решает, кто нужен и что надо.

Но при этом никто не приводит слова из эфира [после матча с Кипром], которые, наверное, действительно надо переводить и разжевывать, чтобы вложить людям в уши.

Что критики по отношению к главному тренеру Карпину, по крайней мере, с моей стороны, не было – ни по выбранной тактике, ни по выбранному составу, ни по тому, как сборная начинала матч и как потом задыхалась. В твиттере была реакция только на концовку матча. Вот и все», – сказал Генич.

«Карпину только нимба не хватает к массовой поддержке, судя по настроению аудитории». Генич о твите про «ужасную игру»