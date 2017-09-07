Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роналду днем спит 5 раз по 1,5 часа в позе эмбриона и на чистых простынях

    Теги Карло Анчелотти Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания светская хроника ЗОЖ

    Доктор и эксперт по здоровому сну Ник Литлхэйлс рассказал о режиме форварда «Реала» Криштиану Роналду.

    Литлхэйлс работал с португальским футболистом по приглашению экс-тренера мадридцев Карло Анчелотти и разработал для игрока особенные правила в области сна.

    По словам врача, Роналду, помимо ночного сна, в течение дня спит по 7,5 часов, разбивая дневной сон на пять отрезков по 1,5 часа. Каждый раз Роналду спит на свежих простынях в позе эмбриона.

    За полтора часа до ночного сна Роналду перестает смотреть на экраны, голубое излучение которых возбуждает мозг и мешает человеку расслабиться.

    «Роналду не интересуют всякие причудливые диеты, он также не заинтересован в копировании других. Единственное что его беспокоит – поможет ли методика ему?» – сказал Литлхэйлс.

    «Бэйл был совой и ненавидел утро». Как правильный сон делает спортсменов лучше

    Рыба на завтрак и никакого алкоголя. Что ест Роналду

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться