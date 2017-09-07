Роналду днем спит 5 раз по 1,5 часа в позе эмбриона и на чистых простынях

Доктор и эксперт по здоровому сну Ник Литлхэйлс рассказал о режиме форварда Криштиану Роналду.

Литлхэйлс работал с португальским футболистом по приглашению экс-тренера мадридцев и разработал для игрока особенные правила в области сна.

По словам врача, Роналду, помимо ночного сна, в течение дня спит по 7,5 часов, разбивая дневной сон на пять отрезков по 1,5 часа. Каждый раз Роналду спит на свежих простынях в позе эмбриона.

За полтора часа до ночного сна Роналду перестает смотреть на экраны, голубое излучение которых возбуждает мозг и мешает человеку расслабиться.

«Роналду не интересуют всякие причудливые диеты, он также не заинтересован в копировании других. Единственное что его беспокоит – поможет ли методика ему?» – сказал Литлхэйлс.

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