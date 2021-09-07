Неймар о достижениях в сборной: «Не знаю, что еще сделать, чтобы меня уважали»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар после матча квалификации ЧМ-2022 с Перу (2:0), в котором он забил и отдал результативный пас, пожаловался на нехватку уважения со стороны публики.

29-летний игрок побил рекорд Бразилии по голам в квалификациях чемпионатов мира: теперь у него 12 мячей в 20 матчах.

«Очевидно, команда важнее всего. Я очень рад быть лучшим бомбардиром Бразилии в отборочных матчах, лучшим ассистентом сборной, и скоро, если все пойдет хорошо, для меня будет честью обойти Пеле и стать лучшим бомбардиром сборной (у Неймара 69 голов, у Пеле 77 – прим. Sports.ru).

Я не знаю, что мне еще сделать, чтобы люди меня уважали. Это нормально, так происходит уже давно. Репортеры, комментаторы, все остальные.

Иногда мне даже не хочется давать интервью, но для важных моментов я делаю это. Пусть подумают немного», – заявил Неймар в эфире TV Globo.

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