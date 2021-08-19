На домашние матчи ЦСКА пустят до 1000 зрителей. Игра со «Спартаком» – 20 сентября

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ЦСКА получил письмо от Роспотребнадзора о снижении максимальной посещаемости до 1 тысячи зрителей, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, за время сентябрьской паузы на игры сборных РПЛ не обращалась в Роспотребнадзор относительно увеличения максимальной посещаемости. Не было консультаций и с РФС.

Ранее стало известно, что квота для болельщиков «Спартака» осталась прежней – 3 тысячи. На матч «Локомотива» с «Крыльями Советов» также пустят 3 тысячи зрителей.

Ближайшая домашняя игра ЦСКА в РПЛ состоится 20 сентября – против «Спартака».

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