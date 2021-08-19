На домашние матчи ЦСКА пустят до 1000 зрителей. Игра со «Спартаком» – 20 сентября

ЦСКА получил письмо от Роспотребнадзора о снижении максимальной посещаемости до 1 тысячи зрителей, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, за время сентябрьской паузы на игры сборных РПЛ не обращалась в Роспотребнадзор относительно увеличения максимальной посещаемости. Не было консультаций и с РФС.
Ранее стало известно, что квота для болельщиков «Спартака» осталась прежней – 3 тысячи. На матч «Локомотива» с «Крыльями Советов» также пустят 3 тысячи зрителей.
Ближайшая домашняя игра ЦСКА в РПЛ состоится 20 сентября – против «Спартака».