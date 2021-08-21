Ограничения посещаемости матчей РПЛ хотят оставить до конца 2021-го (Eurostavka)

Посещаемость матчей чемпионата России планируется ограничивать до конца текущего года.

Источник в Роспотребнадзоре сообщил Eurostavka, что система регулирования посещаемости массовых мероприятий, согласно которой есть три категории количества зрителей (от 500 до 1000 человек, от 1000 до 3000, свыше 3000), успешно себя проявила, менять ее не собираются как минимум до конца 2021-го.

Отмечается, что ограничения, касающиеся массовых спортивных мероприятий, будут сняты или серьезно ослаблены едва ли не в последнюю очередь относительно других сфер. Это вызывает недоумение у субъектов, связанных с подобными мероприятиями, учитывая темпы вакцинации от коронавируса в России и внедрение системы QR-кодов.