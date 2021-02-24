Фердинанд – в парламенте про ЛГБТ: «Знаю игрока, который хотел сделать каминг-аут. Сказал ему: «Нужно раскрыть правду и гордиться тем, кем являешься»

Бывший защитник и сборной Англии Рио Фердинанд, выступая в британском парламенте, высказался о представителях ЛГБТ в футболе.

«Я знаю футболиста, который хотел сделать каминг-аут, хотя юрист советовал ему не идти на этот шаг. Я сказал: «Тебе нужно рассказать об этом всем, раскрыть правду и гордиться тем, кем ты являешься».

Причина, по которой юрист советовал ему оставить все в секрете, заключалась в том, что все люди разные. Нельзя использовать общий подход.

Юрист, основываясь на собственном опыте общения с этим человеком, посоветовал ему не совершать каминг-аут, так как он не был достаточно силен психологически, чтобы выдержать внимание СМИ.

Здесь речь о том, способны ли игроки выдерживать такое внимание медиа», – сказал Фердинанд.

Фердинанд выступил в парламенте: «Расизм угрожает психическому здоровью. Люди думают, что это норма, не видя последствий»