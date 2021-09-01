РФС: «Оцениваем в 8 млрд рублей потенциал доходов РПЛ. Сегодня лига аккумулирует чуть больше 2,5 млрд»

Потенциальные доходы РПЛ, включающие деньги от продажи прав на трансляцию матчей, можно увеличить в три раза – до 8 млрд рублей, заявил глава комитета по маркетингу и вице-президент РФС Денис Соловьев.

9 сентября состоится заседание рабочей группы РФС по оптимизации стоимости и реализации медиа и коммерческих прав соревнований, организуемых РФС.

В рабочую группу вошли председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева, генеральный секретарь РФС Александр Алаев, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, заместители генерального секретаря РФС Эрика Сурикова и , вице-президент РФС Игорь Каменской и представитель от ФНЛ Герман Чистяков.

«Сегодня РПЛ аккумулирует чуть больше 2,5 млрд рублей доходов. Мы оцениваем потенциал в 8 млрд: продажа медиаправ может принести 4-4,5 млрд рублей, в зависимости от затрат на продакшн. Еще около 3 млрд – это стоимость титула, коммерческих прав по категориям и беттинговый спонсор.

За последние три года маркетинговая служба РФС проделала большую работу. Мы сегодня четко понимаем примерный объем рынка медиаправ, понимаем, какие партнеры на какие суммы и в каких конфигурациях готовы заходить в российский футбол.

Опыт реализации медиа- и коммерческих прав на Кубок России, где доходы были увеличены почти в 5 раз, работа с институтом сборных команд России и брендом РФС, где почти полностью закрыта линейка партнеров, а поступления увеличились в три раза – все это стало основанием для принятия решения бюро исполкома РФС о создании рабочей группы в интересах клубов, лиг и всего российского футбола в целом», – сказал Соловьев.