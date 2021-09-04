Клубы РПЛ, вероятно, отклонят предложение «Матч ТВ» по медиаправам. Многие склоняются к тендеру

Большинство клубов склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» по покупке прав на показ матчей чемпионата, сообщает РБК.

«Новое предложение «Матч ТВ» не устроило клубы лиги. Многие склоняются к тому, чтобы провести тендер, учитывая интерес со стороны других медиакорпораций», – сообщил источник в РПЛ.

В трех клубах РПЛ подтвердили, что в лиге обсуждают возможность отклонить предложение «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Газпром-Медиа Холдинг», в состав которого входит телеканал , предложил РПЛ 4 миллиарда рублей в год – за телеправа и весь спонсорский пакет.

6 миллиардов рублей в год за коммерческие и медийные права на показ матчей РПЛ готов предложить Оkkо. Также в тендере примет участие видеосервис START.

Сейчас лига получает за телеправа 1,7 миллиарда в год по контракту с «Матч ТВ». Однако у РПЛ сейчас есть и другие спонсоры – в частности, «Тинькофф» и «Лига Ставок».