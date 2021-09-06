Валерий Карпин: «Смолов сказал: «Я изменился. Были ошибки по молодости». В сборной нет основных игроков, он должен быть к этому готов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему нападающий не вышел на поле в матче квалификации ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

– Почему Смолов начал играть со второго матча? Все-таки проводит отличный отрезок.

– Да, я разговаривал с ним до вызова по телефону, мы хорошо пообщались. Проговорили с ним многие моменты, которые могут случиться в сборной – может играть, может не играть. Говорили о том, что он может быть основным игроком, а может выходить на замену. Может быть, я его не вызову. Все эти моменты мы проговорили.

Говорили про то, что он должен быть к этому готов, если хочет играть в сборной. В сборной нет основных игроков. Все зависит от состояния. Сейчас Федя здорово выглядит, но это не значит, что он будет в такой же форме через месяц. Если он не будет в такой форме находиться, то и в сборной его, соответственно, не будет.

У меня такое видение. Человек должен быть в хорошей форме в своем клубе, чтобы попасть в сборную. Если игрок месяц назад был в хорошей форме, то это не значит, что через месяц он должен в ней быть.

С Федей мы все это проговорили, он абсолютно нормально отреагировал. Он сказал: «Георгиевич, я изменился. Да, были ошибки по молодости, я это понимаю. Знаю, куда еду. За вами выбор, вы тренер, вы решаете». Вообще никаких проблем, – сказал Карпин в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

У Смолова 9 (7+2) очков в 9 матчах сезона. Он забил и сделал 2 ассиста в 2 играх за сборную