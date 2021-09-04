Смолов о Мальте: «Не манекены стоят на другой части поля. У них была серия из 7 матчей без поражений»

Форвард высказался о физической форме сборной России перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Мальтой.

О физической форме

«Есть объективные и субъективные причины [такой физической готовности]. Играть каждые три дня с высокой интенсивностью – нам это пока не хватает.

Мы это понимаем, тренеры нам об этом говорят – ситуацию можно исправить. Требования проделывать больше работы, плюс изменилась схема – по моментам я оказался, чтобы отдать голевой пас».

О сборной Мальты

«У них была серия из 7 матчей без поражений – это рекорд. Относимся с уважением к любому сопернику, но мы ориентируемся на свою игру, будем играть от себя, но на другой части поля стоят не манекены», – сказал Смолов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.