Смолов о Мальте: «Не манекены стоят на другой части поля. У них была серия из 7 матчей без поражений»

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Мальты по футболу квалификация ЧМ-2022 Футбол

Форвард «Локомотива» Федор Смолов высказался о физической форме сборной России перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Мальтой.

О физической форме

«Есть объективные и субъективные причины [такой физической готовности]. Играть каждые три дня с высокой интенсивностью – нам это пока не хватает.

Мы это понимаем, тренеры нам об этом говорят – ситуацию можно исправить. Требования проделывать больше работы, плюс изменилась схема – по моментам я оказался, чтобы отдать голевой пас».

О сборной Мальты

«У них была серия из 7 матчей без поражений – это рекорд. Относимся с уважением к любому сопернику, но мы ориентируемся на свою игру, будем играть от себя, но на другой части поля стоят не манекены», – сказал Смолов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Опрос

У России отличный шанс закрепиться на первом месте. Сможем обыграть Мальту?
8209 голосов
Да
86%
Сборная России по футболу
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Нет, будет ничья
7%
квалификация ЧМ-2022
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Нет, Мальта победит
7%
сборная Мальты по футболу
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья