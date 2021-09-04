Акинфеев о сборной: «Было бы глупо менять позицию. Дал слово родителям и семье, что буду держаться до конца»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подтвердил, что не намерен возвращаться в сборную России.

«Я человек открытый, люблю общение. Но я четко понимал, что ответ был дан еще в 2018 году. И свою позицию было бы глупо менять.

Я всем говорю, что мне хочется видеть новые лица в сборной. Мне хочется, чтобы они прогрессировали и росли. Ведь в 36 лет прогрессировать уже некуда. Ты должен просто играть на стабильном уровне.

Я со всеми хорошо поговорил, но свое решение менять не буду. Дал слово родителям, дал слово семье, что буду держаться в этом вопросе до конца», – сказал Акинфеев.