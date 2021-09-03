Гильерме не пропустил в 12 из 18 матчей за сборную и вышел на 4-е место по сухим играм. Впереди Акинфеев, Черчесов и Малафеев

Вчера сборная России победила Кипр (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

Вратарь в 12-й раз не пропустил в матче за национальную команду. Всего у него 18 игр за сборную.

По количеству сухих матчей 35-летний голкипер догнал Руслана Нигматуллина. Однако экс-вратарю «Локо» потребовалось 24 матча для того, чтобы достичь отметки в 12 сухих игр.

По количеству матчей за сборную без пропущенных голов Гильерме опережают (48), (21) и (15).

7 сентября Россия дома сыграет с Мальтой. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Позади половина отбора на ЧМ. Какие у нас шансы?

Россия строила атаки через средние вертикальные передачи. Смолов – супер, но пока у сборной проблемы в зоне Баринова