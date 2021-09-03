Гильерме не пропустил в 12 из 18 матчей за сборную и вышел на 4-е место по сухим играм. Впереди Акинфеев, Черчесов и Малафеев

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Вчера сборная России победила Кипр (2:0) в квалификации ЧМ-2022. 

Вратарь «Локомотива» Гильерме в 12-й раз не пропустил в матче за национальную команду. Всего у него 18 игр за сборную.

По количеству сухих матчей 35-летний голкипер догнал Руслана Нигматуллина. Однако экс-вратарю «Локо» потребовалось 24 матча для того, чтобы достичь отметки в 12 сухих игр.

По количеству матчей за сборную без пропущенных голов Гильерме опережают Игорь Акинфеев (48), Станислав Черчесов (21) и Вячеслав Малафеев (15).

7 сентября Россия дома сыграет с Мальтой. Начало – в 21:45 по московскому времени.

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