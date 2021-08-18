Главред сайта Sport24 Авакян стал пресс-атташе сборной России, Вартапетов вошел в медштаб

В административно-тренерском штабе сборной России произошли изменения.

В него вошли: ассистент тренера по физподготовке Хуан Жозе Солла Агуар, физиотерапевты Карлос Алонсо Калвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, врачи , Владимир Хайтин и Константин Моденов, массажист Павел Скорик, старший администратор Даниил Потапов, аналитик Сергей Емин, администратор Эдуард Шубин.

Начальником команды стал Сергей Куличенко. Руководителем пресс-службы назначен Самвел Авакян (он будет совмещать работу в сборной с работой главного редактора сайта Sport24).