Главред сайта Sport24 Авакян стал пресс-атташе сборной России, Вартапетов вошел в медштаб

Теги Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Михаил Вартапетов Футбол

В административно-тренерском штабе сборной России произошли изменения.

В него вошли: ассистент тренера по физподготовке Хуан Жозе Солла Агуар, физиотерапевты Карлос Алонсо Калвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, врачи Михаил Вартапетов, Владимир Хайтин и Константин Моденов, массажист Павел Скорик, старший администратор Даниил Потапов, аналитик Сергей Емин, администратор Эдуард Шубин.

Начальником команды стал Сергей Куличенко. Руководителем пресс-службы назначен Самвел Авакян (он будет совмещать работу в сборной с работой главного редактора сайта Sport24).

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