Чистяков вызван в сборную России из-за травмы Магкеева

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков 28 августа присоединится к сборной России.

Футболист заменит на сборе защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, который по медицинским причинам не сможет полноценно готовиться к трем матчам национальной команды против Хорватии, Кипра и Мальты.

«Станислав Магкеев прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра.

После выполнения дополнительного обследования, медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать возможность дальнейшего лечения в клубе по согласованию с медицинской службой «Локомотива», – заявил главный врач сборной Владимир Хайтин.

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