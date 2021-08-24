Чистяков вызван в сборную России из-за травмы Магкеева

Защитник 28 августа присоединится к сборной России.

Футболист заменит на сборе защитника «Локомотива» , который по медицинским причинам не сможет полноценно готовиться к трем матчам национальной команды против Хорватии, Кипра и Мальты.

«Станислав Магкеев прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра.

После выполнения дополнительного обследования, медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать возможность дальнейшего лечения в клубе по согласованию с медицинской службой , – заявил главный врач сборной Владимир Хайтин.