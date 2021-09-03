Срыв матча Бразилии и Аргентины, рекорд Италии по играм без поражений, Медведев в 1/4 финала US Open, Ферстаппен взял Гран-при Нидерландов и другие новости утра

1. Хаос в квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке: полиция и местные органы здравоохранения остановили матч Бразилия – Аргентина в самом начале, чтобы депортировать 4 игроков «альбиселесте», представляющих клубы АПЛ, за обман при въезде в страну и игнорирование карантина. После длительных разбирательств матч перенесли. Другие результаты игрового дня – здесь.

2. В чемпионате КХЛ «Барыс» проиграл «Магнитке» (1:2), «Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву» (2:4), «Ак Барс» – «Торпедо» (1:3), московское «Динамо» всухую победило «Сибирь» (4:0), «Северсталь» была слабее минского «Динамо» (1:4).

3. В европейской квалификации ЧМ-2022 Италия, сыграв вничью со Швейцарией (0:0), установила мировой рекорд – команда Манчини не проигрывает 36 матчей подряд. Англия дома разгромила Андорру (4:0), Испания – Грузию (4:0), Германия на своем поле разнесла Армению (6:0), Бельгия была сильнее Чехии (3:0), хет-трик Бэйла принес Уэльсу победу над Беларусью (3:2).

4. Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов и вернул себе лидерство в чемпионате, Хэмилтон – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин сошел из-за проблем с гидравликой и снова закусился с Миком Шумахером.

5. US Open. Медведев, Алькарас и Оже-Альяссим вышли в четвертьфинал. У женщин Свитолина прошла Халеп, Соболенко – Мертенс.

6. Россия заняла 4-е место в медальном зачете Паралимпиады-2020 со 118-ю наградами, победил Китай.

7. Сборная России обыграла команду Финляндии (3-1) на групповом этапе мужского чемпионата Европы по волейболу.

8. Трансферные новости. «Спартак» сделал предложение о трансфере Глебова, «Ростов» не продаст его, если не найдет замену. «Спартак» не подпишет защитника «Балтики» Макарчука из-за высоких запросов агента и решил оставить Мелкадзе. Миранчук не уйдет из «Локо» этой осенью: предложений от ЦСКА не было, «Зенит» завершил переговоры, узнав о травме.

«Рома» хочет подписать Азмуна бесплатно следующим летом, форвард «Зенита» нравится Моуринью. Трансфер Мбаппе свободным агентом может обойтись «Реалу» в сумму до 80 млн евро. В переговорах ЦСКА с «Миланом» по Кастильехо прогресса нет, армейцам надо улучшить предложение.

9. Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике россиянин Хаджимурат Аккаев дисквалифицирован за допинг до 2035 года.

10. ЦСКА дома проиграл «Локомотиву» (1:2) товарищеском матче. Клубы с пользой провели паузу на игры сборных.

11. Словенский гонщик Jumbo-Visma Примож Роглич выиграл «разделку» на заключительном этапе многодневки «Вуэльта Испании» и одержал победу в общем зачете. Россиянин Павел Сиваков из команды INEOS Grenadiers стал 35-м.

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