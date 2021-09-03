Спортивный психолог: «Карпин – антипод Черчесову, свой в доску. Легко идет на контакт, прост и понятен»

Спортивный психолог Вадим Гущин высказался о реакции болельщиков на критику сборной России под руководством .

– Почему люди так болезненно реагируют на критику их кумира?

– На критику кумира они и должны так реагировать. Другой вопрос – а почему Карпин кумир?

– Почему?

– В отличие от Черчесова, он, что называется, свой в доску. Он легко идет на контакт, он прост и понятен, не уклоняется от ответов, а если уклоняется, то в стиле наших же болельщиков. Знаменитое «Ну и?» может звучать и из уст какого-нибудь фаната.

Карпин – антипод Черчесову. Черчесов до себя фанатов никогда за свою карьеру не подпускал. Это можно трактовать по-разному, но вряд ли людям это нравилось.

– Понятное дело.

– Давайте посмотрим на других наших тренеров: Юрий Павлович Семин, Леонид Викторович Слуцкий – эти люди любят брататься с болельщиками. Они просты и доступны, а значит – популярны.

Соответственно, и Валерий Георгиевич Карпин у нас тоже популярный. Обратите внимание, популярность далеко не всегда связана с профессиональной успешностью. Если Юрий Павлович Семин – тренер успешный, то Леонид Викторович Слуцкий – сомнительно, по крайней мере, в сборной.

– Да, но при этом болельщики их любят.

– У нас в последнее время вокруг тренеров футбольной сборной обсуждается не столько профессиональная успешность, вопрос профессиональный и не всегда доступный болельщикам, а обсуждается, насколько им симпатичен тот или иной персонаж.

У Валерия Георгиевича большой кредит доверия, есть даже мемы: «Дайте Валере поработать», «Валера, верим». Это говорит о его популярности.

Ни у Газзаева, ни у Черчесова такой популярности нет. И, соответственно, я уверен, что их в случае неудачи болельщики защищать бы не стали.

А в ситуации с Карпиным фактически напали на болельщиков. Они же не поняли, насколько качественная или некачественная была игра. Раз счет в пользу сборной России – какие могут быть претензии к тренеру? Тренер работает недавно, известный анекдот звучит: «Если что-то не так, вали на предыдущего», – заявил Гущин.

Подмена понятий и предвзятость – как Георгий Черданцев и ко критикуют сборную России