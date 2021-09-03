Власти Бразилии остановили матч c Аргентиной из-за 4 игроков соперника из АПЛ, попавших в страну с нарушениями

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Сборная Бразилии принимает Аргентину (0:0, первый тайм) в квалификации ЧМ-2022.

Спустя 4 минуты после начала игра была остановлена из-за появления на стадионе представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции. Команда гостей покинула поле.

Сотрудники агентства подозревают, что аргентинские футболисты Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа (оба – «Астон Вилла»), Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба – «Тоттенхэм») пересекли границу страны с нарушениями.

Все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин. Anvisa утверждает, что указанные игроки предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.

Ранее сообщалось, что Anvisa обратилась в полицию для задержания игроков в отеле и их последующей депортации. Однако все четверо на момент прибытия сотрудников правоохранительных органов уже уехали в автобусе на игру.

Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро в итоге вышли в стартовом составе на поле «Арены Коринтианс».

Фото: REUTERS; Gettyimages.ru

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