Власти Бразилии остановили матч c Аргентиной из-за 4 игроков соперника из АПЛ, попавших в страну с нарушениями

принимает (0:0, первый тайм) в квалификации ЧМ-2022.

Спустя 4 минуты после начала игра была остановлена из-за появления на стадионе представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции. Команда гостей покинула поле.

Сотрудники агентства подозревают, что аргентинские футболисты , (оба – ), и (оба – ) пересекли границу страны с нарушениями.

Все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин. Anvisa утверждает, что указанные игроки предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.

Ранее сообщалось, что Anvisa обратилась в полицию для задержания игроков в отеле и их последующей депортации. Однако все четверо на момент прибытия сотрудников правоохранительных органов уже уехали в автобусе на игру.

Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро в итоге вышли в стартовом составе на поле .

Фото: REUTERS; Gettyimages.ru