Трансфер Мбаппе свободным агентом может обойтись «Реалу» в сумму до 80 млн евро

Будущее форварда «ПСЖ» остается неопределенным.

«Реалу» не удалось подписать 22-летнего француза летом, хотя было предложение в 200 миллионов евро.

Теперь мадридский клуб собирается подписать Мбаппе следующим летом на правах свободного агента, но в клубе все равно понимают, что придется потратиться.

«Реал» считает, что ему, возможно, придется заплатить самый высокий трансферный бонус в истории. Трудно угадать цифру, но источники, близкие к клубу из Мадрида, и футбольные агенты убеждены, что сумма выплаты может достигнуть 80 миллионов евро – сюда входят бонусы и комиссионные.

Однако еще неясно, как в этой ситуации будет вести себя «ПСЖ». На данный момент Мбаппе отклонил шесть предложений о продлении контракта.

Мбаппе (пока) не будет в «Реале», «ПСЖ» мечтает о продлении контракта. Поведение Килиана в этой ситуации – топ

