Италия установила мировой рекорд – команда Манчини не проигрывает 36 матчей подряд

Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией (0:0) в гостевом матче квалификации ЧМ-2022.

Команда тренера продлила беспроигрышную серию до 36 матчей, обновив национальный и мировой рекорд.

Предыдущий итальянский рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

Мировой рекорд установила Бразилия, которая не проигрывала на протяжении 35 матчей с 1993 по 1996 год. Потом также не уступала в 35 играх с 2007 по 2009 год.

В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года – Португалии (0:1) в Лиге наций.

Манчини возглавил Италию в мае 2018 года, уйдя из «Зенита». Летом итальянцы выиграли Евро-2020.