Товарищеский матч. ЦСКА уступил «Локомотиву» – 1:2

В товарищеском матче ЦСКА играет дома с «Локомотивом».
Матч транслирует сервис Okko Спорт.
Товарищеский матч
Москва, ВЭБ Арена
ЦСКА – Локомотив – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Куликов (19, пенальти), 0:2 – Никитин (66), 1:2 – Багринцев (82).
ЦСКА: Тороп (Боков, 46), Обляков (Багринцев, 70), Щенников (Гогуа, 46), Васин, Набабкин, Кучаев (Н’Диай, 76), Дзагоев (Бистрович, 46), Бохинен (Аванесян, 84), Ахметов, Чалов, Яковлев (Дауров, 76).
«Локомотив»: Савин, Ненахов, Магкеев, Пабло (Иваньков, 46), Тикнизян, Куликов, Бека-Бека, Рыбчинский (Бабкин, 69), Касимов (Никитин, 61), Петров, Керк.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.