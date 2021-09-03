Товарищеский матч. ЦСКА уступил «Локомотиву» – 1:2

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В товарищеском матче ЦСКА играет дома с «Локомотивом».

Матч транслирует сервис Okko Спорт.

Товарищеский матч

Москва, ВЭБ Арена

ЦСКА – Локомотив – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Куликов (19, пенальти), 0:2 – Никитин (66), 1:2 – Багринцев (82).

ЦСКА: Тороп (Боков, 46), Обляков (Багринцев, 70), Щенников (Гогуа, 46), Васин, Набабкин, Кучаев (Н’Диай, 76), Дзагоев (Бистрович, 46), Бохинен (Аванесян, 84), Ахметов, Чалов, Яковлев (Дауров, 76).

«Локомотив»: Савин, Ненахов, Магкеев, Пабло (Иваньков, 46), Тикнизян, Куликов, Бека-Бека, Рыбчинский (Бабкин, 69), Касимов (Никитин, 61), Петров, Керк.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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