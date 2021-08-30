Миранчук не уйдет из «Локо» этой осенью. Предложений от ЦСКА не было, «Зенит» завершил переговоры, узнав о травме

Полузащитник Антон Миранчук не уйдет из по ходу текущего трансферного окна, утверждает «РБ-Спорт».

По данным источника, не делал предложений по россиянину и не выходил ни на «Локо», ни на агента хавбека, а вышел из переговоров после того, как агент Вадим Шпинев сообщил о травме, которая уже долгое время беспокоит игрока.

Другие клубы даже не интересовались возможностью приобретения Миранчука.

Футболист уже четвертый день находится на обследовании в Германии. Решение о его дальнейшем лечении пока не принято.

25-летний полущашитник провел 4 матча в в этом сезоне и сделал одну голевую передачу. Его полную статистику можно найти здесь.