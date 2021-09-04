Гран-при Нидерландов-2021. Видеотрансляция

В 16:00 по московскому времени в Зандворте стартовал Гран-при Нидерландов – 13-й этап сезона-2021 «Формулы-1».

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Гран-при Нидерландов: Ферстаппен рвется к победе – она выведет его в лидеры чемпионата

Зандворт

5 сентября 2021 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Валттери Боттас («Мерседес»)

4. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Фернандо Алонсо («Альпин»)

10. Даниэль Риккардо («Макларен»)

11. Джордж Расселл («Уильямс»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Ландо Норрис («Макларен»)

14. Юки Цунода («Альфа Таури»)

15. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

16. Роберт Кубица («Альфа Ромео»)

17. Мик Шумахер («Хаас»)

18. Никита Мазепин («Хаас»)

Старт с пит-лейн:

Николас Латифи («Уильямс»)*

Серхио Перес («Ред Булл»)*

* – Латифи установили переднее антикрыло и носовой обтекатель другой спецификации, Пересу – 4-й мотор и батарею другой спецификации

Гран-при Нидерландов-2021. Квалификация. Ферстаппен взял поул, Хэмилтон – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й

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