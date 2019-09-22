Чемпионат Европы по волейболу-2021. Россия встретится с Финляндией, Франция против Хорватии, другие матчи

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Сегодня пройдут матчи группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу. Сборная России встретится с командой Финляндии. 

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Группа C

Тампере, Финляндия

Россия – Финляндия – 17.30

Северная Македония – Турция – 0-3 (22:25, 12:25, 15:25)

Положение в группе: Турция – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Нидерланды – 2-1 (7), Финляндия – 2-0 (6), Россия – 1-1 (2), Северная Македония – 0-2 (0), Испания – 0-3 (0).

Группа А

Краков, Польша

Португалия – Украина – 18.30

Греция – Польша – 21.30

Положение в группе: Сербия – 2-1 (7), Польша – 2-0 (5), Бельгия – 1-2 (4), Португалия – 1-1 (2), Украина – 1-1 (2), Греция – 0-2 (1). 

Группа B

Чехия, Острава

Чехия – Болгария – 17.00

Италия – Черногория – 20.00

Положение в группе: Болгария – 1-0 (3), Италия – 1-0 (3), Словения – 1-1 (3), Чехия – 1-1 (3), Беларусь – 1-1 (3), Черногория – 0-2 (0). 

Группа D

Таллин, Эстония

Эстония – Германия – 16.00

Франция – Хорватия – 19.00

Положение в группе: Латвия – 1-1 (4), Франция – 1-0 (3), Германия – 1-0 (3), Эстония – 1-1 (2), Хорватия – 1-1 (2), Словакия – 0-2 (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала. 

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