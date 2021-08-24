«Спартак» не подпишет защитника «Балтики» Макарчука из-за высоких запросов агента

отказался от подписания контракта с левым защитником «Балтики» .

В последний момент красно-белые решили не заключать контракт с 25-летним футболистом. Такое решение было принято из-за слишком высоких требований, которые выдвигал агент россиянина, пишет журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

Макарчук – воспитанник «Балтики». Играет на позиции левого защитника, однако может сыграть на фланге полузащиты и в центре защиты.

Подробную статистику игрока можно изучить здесь.