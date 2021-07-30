Хабиб: «Дудь предлагал интервью перед боем с Конором. Не мой формат»

Экс-чемпион UFC в легком весе рассказал, почему отказался давать интервью блогеру Юрию Дудю, а также назвал любимым журналистом.

«Мой любимый журналист? Познер. Очень много смотрю его беседы с серьезными людьми, а это всегда – серьезные люди, в возрасте, состоявшиеся личности. Мне это интересно.

То, как он задает вопросы: он старается психологически ломать, я это чувствую. Еще он хорошо знает историю. Мне было бы интересно с ним пообщаться.

Дудь? Ну у него больше хайпа там. Не мой формат. Если сравнивать с Познером – это другой уровень. От Познера предложений не было, но принял бы с удовольствием.

Почему отказал Дудю? По сути, отказа не было. Просто не хватило времени, шла подготовка. Кажется, перед Конором предлагали.

Я тогда так, как сейчас, интервью не раздавал, старался эмоционально не распыляться. Интервью забирают энергетику, а на тот момент не хотел.

Ургант? А я не был? Вроде бы, не звал. Не помню. Но у него, кажется, там и не совсем интервью. А, все, вспомнил. Шоу! Ну я не считаю, что это интервью. Это просто «ха-ха», – рассказал Нурмагомедов.

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