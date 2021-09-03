Квалификация ЧМ-2022. Англия примет Андорру, Италия в гостях у Швейцарии, Испания против Грузии

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В отборе ЧМ-2022 сборная Англии играет дома с Андоррой, Испания – с Грузией, Германия принимает Армению, Италия встречается на выезде со Швейцарией.

Квалификация ЧМ-2022

Беларусь – Уэльс
Дата проведения
5 сентября, 16.00, «стадион Центральный Казань»
превью матча онлайн статистика

 

Исландия – Северная Македония
Дата проведения
5 сентября, 19.00, «Лаугардалсвеллур»
превью матча онлайн статистика

 

Болгария – Литва
Дата проведения
5 сентября, 19.00, «Васил Левски»
превью матча онлайн статистика

 

Албания – Венгрия
Дата проведения
5 сентября, 19.00, «Arena Kombëtare»
превью матча онлайн статистика

 

Англия – Андорра
Дата проведения
5 сентября, 19.00, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика

 

Сан-Марино – Польша
Дата проведения
5 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико ди Серравалле»
превью матча онлайн статистика

 

Германия – Армения
Дата проведения
5 сентября, 21.45, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Румыния – Лихтенштейн
Дата проведения
5 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Косово – Греция
Дата проведения
5 сентября, 21.45, «стадион Фадиля Вокрри»
превью матча онлайн статистика

 

Швейцария – Италия
Дата проведения
5 сентября, 21.45, «Санкт-Якоб Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Испания – Грузия
Дата проведения
5 сентября, 21.45, «Estadio Municipal Nuevo Vivero»
превью матча онлайн статистика

 

Бельгия – Чехия
Дата проведения
5 сентября, 21.45, «Король Бодуэн»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации ЧМ-2022

Статистика квалификации ЧМ-2022

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