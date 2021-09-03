Квалификация ЧМ-2022. Англия примет Андорру, Италия в гостях у Швейцарии, Испания против Грузии

В отборе ЧМ-2022 сборная Англии играет дома с Андоррой, Испания – с Грузией, Германия принимает Армению, Италия встречается на выезде со Швейцарией.

Квалификация ЧМ-2022

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации ЧМ-2022

Статистика квалификации ЧМ-2022