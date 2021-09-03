Квалификация ЧМ-2022. Англия примет Андорру, Италия в гостях у Швейцарии, Испания против Грузии

В отборе ЧМ-2022 сборная Англии играет дома с Андоррой, Испания – с Грузией, Германия принимает Армению, Италия встречается на выезде со Швейцарией.
- Дата проведения
- 5 сентября, 16.00, «стадион Центральный Казань»
- Дата проведения
- 5 сентября, 19.00, «Лаугардалсвеллур»
- Дата проведения
- 5 сентября, 19.00, «Васил Левски»
- Дата проведения
- 5 сентября, 19.00, «Arena Kombëtare»
- Дата проведения
- 5 сентября, 19.00, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико ди Серравалле»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «стадион Фадиля Вокрри»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «Санкт-Якоб Парк»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «Estadio Municipal Nuevo Vivero»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «Король Бодуэн»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.