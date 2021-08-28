Хабиб: «Роналду намного круче Месси. Криштиану уже 17 лет на вершине»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду легкий вес премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция UFC Хабиб Нурмагомедов Футбол

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сравнил нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси.

– Безотносительно вашей дружбы с Криштиану: кто круче – он или Месси?

– Криштиану намного круче, я так считаю. Месси тоже очень хорошо играет, один из лучших в истории. Но если по игре они равны, то по харизме Криштиану мощнее.

– Криштиану или Роналдо Зубастик?

– Мое детство – это Зубастик. Давайте обоих выберем. Всю жизнь смотрел, как он играет. У него не было долгого пика, постоянно были травмы. Где-то с 1996-го по 2005-й он играл. Только 8-9 лет было все отлично. А Криштиану 17 лет на вершине. В 2004 году он был в финале на Евро, а сейчас 2021-й, и он до сих пор забивает.

Такого феномена в футболе еще не было. Месси начал году в 2006-м, а Лигу чемпионов первую выиграл в 2009-м. Считаю, Месси на пике лет 12, а Криштиану – 17. Мое личное мнение – Криштиану намного круче, – сказал Нурмагомедов.

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