Матч Бразилия – Аргентина перенесен. Игру остановили из-за 4 аргентинцев из АПЛ, попавших в страну с нарушениями

Матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия – не будет доигран сегодня.

Спустя 4 минуты после начала встреча была остановлена из-за появления на стадионе представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции.

Сотрудники Anvisa подозревают, что аргентинские футболисты , (оба – ), и (оба – ) пересекли границу страны с нарушениями.

«По решению арбитра [Хесуса Валенсуэлы] матч между сборными Бразилии и Аргентины перенесен.

Арбитр и делегат матча направят отчет в дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие шаги.

Отборочный цикл – турнир . Все решения по организации и развитию находятся исключительно во власти этого института», – говорится в заявлении Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

Все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин. Anvisa утверждает, что четыре игрока Аргентины предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.

Anvisa обратилась в полицию для задержания игроков в отеле и их последующей депортации. Однако все четверо на момент прибытия сотрудников правоохранительных органов уже уехали в автобусе на игру.

Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро в итоге вышли в стартовом составе на поле .