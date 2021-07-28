«Рома» хочет подписать Азмуна бесплатно следующим летом. Форвард нравится Моуринью

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«Рома» сохраняет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну, пишет Corriere dello Sport.

Итальянский клуб хочет подписать иранца бесплатно летом 2022 года, а Сердар ждет предложения от римлян. Азмун может стать первым трансфером «Ромы» следующим летом.

Ожидается, что у римлян возникнет необходимость в усилении атаки, так как Борха Майораль, скорее всего, вернется в «Реал», когда срок арендного соглашения между клубами истечет.

Главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью иранец очень нравится. Португалец хотел заполучить Азмуна, работая в «Тоттенхэме».

По ходу летнего трансферного окна интерес к Азмуну проявляли многие европейские клубы, но никто не смог договориться с «Зенитом».

Срок действующего контракта 26-летнего форварда с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года.

Со статистикой нападающего, который забил 5 голов в 6 матчах РПЛ, можно ознакомиться здесь.

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