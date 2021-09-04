Льюис Хэмилтон: «Буду называть Ферстаппена Ноем – трафик перед ним просто расступался»

Семикратный чемпион «Формулы-1» придумал прозвище для главного конкурента – .

Пилот проиграл своему коллеге из в Нидерландах и отметил его работу в трафике.

Ферстаппен выиграл домашнюю гонку и стал лидером чемпионата мира

«Теперь я буду называть его Ноем, чувак. Как только у него на пути появлялся трафик, машины просто расступались.

Было очень сложно маневрировать в трафике, но у соперников просто было преимущество, и преследовать на этой трассе очень тяжело.

Для меня одним из лучших моментов гонки стал последний круг: это просто невероятный трек на одной быстрой попытке и с низкой топливной загрузкой.

Теперь это один из моих любимых автодромов, и мне не терпится вернуться сюда в следующем году», – сказал Льюис.

Неизвестно, что имел в виду чемпион: возможно, Хэмилтон хотел назвать Ферстаппена Моисеем, раздвигавшим воды Красного моря.

Макс Ферстаппен: «В «Мерседесе» очень старались осложнить нам жизнь, но мы успешно отвечали. Потрясающий день»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram