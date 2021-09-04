Льюис Хэмилтон: «Буду называть Ферстаппена Ноем – трафик перед ним просто расступался»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон придумал прозвище для главного конкурента – Макса Ферстаппена.
Пилот «Мерседеса» проиграл своему коллеге из «Ред Булл» в Нидерландах и отметил его работу в трафике.
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«Теперь я буду называть его Ноем, чувак. Как только у него на пути появлялся трафик, машины просто расступались.
Было очень сложно маневрировать в трафике, но у соперников просто было преимущество, и преследовать на этой трассе очень тяжело.
Для меня одним из лучших моментов гонки стал последний круг: это просто невероятный трек на одной быстрой попытке и с низкой топливной загрузкой.
Теперь это один из моих любимых автодромов, и мне не терпится вернуться сюда в следующем году», – сказал Льюис.
Неизвестно, что имел в виду чемпион: возможно, Хэмилтон хотел назвать Ферстаппена Моисеем, раздвигавшим воды Красного моря.
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