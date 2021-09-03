Черданцев – рэперу Горозии про Карпина: «Мы не работаем по команде. Разве после плохой игры нужна команда, чтобы сказать, что это плохо?»

Комментатор отреагировал на претензии рэпера Левана Горозии, выступавшего под псевдонимом L’One.

Ранее Горозия раскритиковал Черданцева и по поводу их негативных высказываний об игре сборной России при .

«Я так понял, господам Черданцеву и Геничу поступила команда фас. Что ж вы так не топили против сборной, когда там был Черчесов?» – написал Горозия в твиттере.

«Леван, мы не работаем по команде. Мы высказываем ту точку зрения, которую считаем нужной.

Разве после плохой игры нужна какая-то команда, чтобы сказать, что плохо – это плохо? И разве были высказаны кем-то в эфире претензии тренерскому штабу или лично главному тренеру? Нет.

По части 2. 1) потому что сборная готовилась к ЧМ, где в итоге превзошла все ожидания 2) потому что сборная выполнила задачу и попала на Евро 3) а вот во время и особенно после него нужно было внимательнее смотреть наши эфиры. Там все было», – написал в ответ Черданцев.