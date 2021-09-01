Константин Генич: «Шокирован реакцией людей, увидевших в моем твите заказуху на Карпина. Это бред. Он сам признал, что было плохо»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на реплику блогера Михаила Борзыкина о том, что работники канала критиковали тренера сборной России Валерия Карпина после матча с Кипром (2:0).

Борзыкин, в частности, написал про Генича: «Коллега Генич будоражит общественность своей экспертизой: «Не игра, а ужас! Просто катастрофа». О какой игре, Костя, можно говорить после нескольких дней тренировок? Там еще не все руки друг другу успели пожать. Ладно отбитые обитатели твиттера. Но ты-то профи, сам в футбол играл, знаешь, что нельзя накачать бицепс за неделю».

«Миш, ну елки-палки, и ты туда же. Честно говоря, шокирован реакцией людей, которые в моем твите увидели наезд/наброс/заказуху или что-то в этом роде на ВГК (Валерия Георгиевича Карпина – прим. Sports.ru).

Написал эмоциональное сообщение на последних минутах матча, когда нас полчаса не выпускали со своей половины поля. Против Кипра. Когда шел один угловой за другим, когда они долбили со всех позиций, и пусть не очень опасно. Кому это могло понравиться? Вот я так и отреагировал. Да, ужас, да, катастрофа. По эмоциям.

Конечно, Карпин не волшебник. Нельзя взмахнуть рукой и все вмиг изменится. И я об этом сказал сразу в студии на «Матч ТВ»! Не знаю, смотрел ты или нет.

Меня немного смущают все эти разговоры «вот они только собрались, даже поздороваться не успели». Блин, это лучшие игроки России, кто там из новичков, кроме Захаряна и Тюкавина? Тот же Самошников был на сборах перед ЧЕ.

Кто еще с кем не знаком? Какие нужны спайки и блоки, чтобы просто подержать мяч и точно играть в игрока в красной форме? И это не вопрос усталости, потому те, кто должны были за мяч цепляться, были свеженькими. Когда они устать-то успели? Вот это не понравилось.

А первый тайм был хороший. И не надо искать везде заговор. Я к ВГК всегда относился с огромным уважением, позитивно и буду последним челом, кто на него сознательно или с чьей-либо указки будет набрасывать говнецо. Это бред. И ты, Миша, не ведись на эту херню в комментах. Адьос.

Карпин, кстати, сам признал, что было плохо. А после 60-й минуты – очень плохо. Он на кого набрасывает?🤨 » – написал Генич в телеграм-канале.