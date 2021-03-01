Опубликован текст бюрофакса, который Месси отправил Бартомеу в августе 2020 года

Каталонское издание Mundo Deportivo получило доступ к бюрофаксу, который нападающий Лионель Месси отправил президенту «Барселоны» 24 августа 2020 года, и опубликовало его текст.

«В соответствии с пунктом 3.1 контракта, который был заключен 25 ноября 2017 года, я заявляю о своей готовности расторгнуть трудовой договор 30 августа 2020 года», – так начинается сообщение Месси.

В пункте 3.1. контракта сказано, что соглашения действует с 1 июля 2017 года по 30 июня 2021 года. Однако в нем есть оговорка о том, что футболист может уйти беслпатно в конце сезона-2019/20, «если сообщит о своем желании до 10 июня 2020 года».

Получается, что Лионель действительно воспользовался пунктом, который был прописан в его контракте, но нарушил сроки, опоздав на 2,5 месяца.

«Я понимаю, что временные рамки права на одностороннее расторжение контракта без объяснения причин должны толковаться в соответствии с исключительными обстоятельствами, которые сложились в сезоне-2019/20. Речь о режиме чрезвычайной ситуации и форс-мажоре, который возник из-за пандемии коронавируса», – сказано в бюрофаксе.

Таким образом, Месси настаивал, что дедлайн уведомления о желании расторгнуть контракт еще не прошел, учитывая «исключительность сезона-2019/20, который завершился лишь вчера, и нежелание вредить «Барселоне», которая закончила сезон 14 августа вылетом из Лиги чемпионов и вернулась в Каталонию 15 августа».

Лео считал, что дата окончания сезона – 23 августа, так как в этот день прошел финал Лиги чемпионов.

«В любом случае, в течение 10 дней после завершения сезона, выполняя положения, установленные в пункте 3.1. контракта, которые должны интерпретироваться в соответствии с исключительными обстоятельствами сезона-2019/20, я пользуюсь правом расторгнуть контракт. Хочу осуществить это 30 августа 2020 года. Все последствия будут такими, как указано в вышеназванном пункте контакта 3.1.

Ваш Лионель Месси», – завершается текст бюрофакса.

Фото: Mundo Deportivo

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