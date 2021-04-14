Месси написал Бартомеу «Ты снова пытаешься меня поиметь» незадолго до объявления о желании уйти из «Барсы»

Стали известны некоторые подробности взаимоотношений между бывшим президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу и форвардом .

Как сообщает CCMA, после проигрыша «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов в 2019 году Бартомеу и Месси встретились в доме аргентинца. Руководитель спросил, как следует поступить с Эрнесто Вальверде, тогда тренировавшим каталонцев. Нападающий ответил, что готов повторить то, о чем говорил публично: проблема не в тренере.

Также Месси спросил, действительно ли купит нападающего , выступавшего тогда за «Атлетико», – это сделало бы возвращение из «ПСЖ» невозможным. Бартомеу ответил, что Гризманн еще не подписан, но всего через несколько дней о трансфере было объявлено официально. После этого Месси больше не доверял функционеру.

В частности Месси выразил свое недоверие Бартомеу в момент, когда президент во время паузы, связанной с пандемией коронавируса, прибыл на тренировку команды и предложил игрокам второй раз пойти на сокращение зарплат. Аргентинец перед всеми футболистами сказал Бартомеу, что тому нельзя доверять и второго сокращения не будет.

Утверждается, что одно из последних сообщений Месси президенту выглядело следующим образом: «Ты уже сливаешь информацию. Ты снова пытаешься меня поиметь, черт тебя побери». Оно было отправлено после того, как Лео встретился с новым главным тренером и сказал ему, что с большей вероятностью уйдет из команды, чем останется. Информация об этом появилась в прессе, и форвард посчитал, что виноват в этом Бартомеу.

Спустя несколько дней после этого сообщения Месси отправил в клуб уведомление о намерении уйти.

Текущее соглашение капитана с клубом истекает в конце этого сезона. Бартомеу ушел в отставку в октябре 2020 года.